Торговля и сфера услуг в Карелии восстанавливаются быстрее, чем ожидалось

Сдержанный оптимизм властей Карелии в прогнозах по восстановлению розничной торговли и сферы услуг в 2021 году пока подтверждается реальным ростом в этих отраслях.

Такой вывод следует из сравнения данных Карелиястата за январь–апрель 2021 года и Основных параметров прогноза социально-экономического развития Карелии на 2021–2023 годы, утвержденных правительством.

В прогноз заложены три сценария — оптимистичный «целевой», более реалистичный «базовый» и пессимистичный «консервативный». Худший сценарий предусматривает сокращение оборота розничной торговли и объема платных услуг на 1% по сравнению с прошлым годом. Другие два варианта прогноза предполагают рост на 1,5-2,5% для торговли и 1-2% для сферы услуг. Но итоги первых четырех месяцев 2021 года превзошли самые оптимистичные ожидания — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».