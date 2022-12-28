Традиция взрывать петарды на Новый год вызвала острые споры среди жителей Петрозаводска

Почти каждый четвертый житель Петрозаводска недоволен взрывами петард в новогоднюю ночь.

Это следует из результатов опроса, проведенного среди подписчиков группы «Подслушано в ПТЗ» Вконтакте.

Против традиции запускать салюты на улицах высказались 23,4% участников опроса. Они недовольны тем, что взрывы нарушают их сон, пугают маленьких детей и собак.

«Взрывайте, давайте. Только потом, истекая кровью, с оторванными пальцами, повреждёнными глазами, обгорелыми руками - пропустите вперёд себя в больнице всех, виновниками чьих страданий вы оказались. И бабушку, от неожиданности получившую инфаркт, и другую, упавшую с испуга и сломавшую руку. И женщину, которую проволокла за собой на поводке напуганная собака. И пострадавших в пожаре от ваших весёлых огоньков. И даже, возможно, в результате спровоцированного вами ДТП (вы же и по проезжей части бегаете с вашими салютами, и запускаете туда же, сколько раз видали такое). И в скорую не звоните, оставьте ее невинно пострадавшим», - так один из подписчиков выразил мнение противников салютов.

Еще 15% горожан относятся к этой традиции безразлично, а 61,4% считают, что «праздник должен быть красивым и веселым».

«Мы сидим всей нашей большой семьёй за столом, кушаем, поздравляем, общаемся, а за окнами всю ночь сверкает! Какая же это красота! Не будьте противными, люди!», - написал представитель большинства.