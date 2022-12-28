Реклама

Работой маршруток в Петрозаводске заинтересовался прокурор Кокорев
28.12.2022 10:04
Гибель лыжницы, пропавшей на Ладожском озере в Карелии, подтвердил глава госкомитета по ОБЖН
28.12.2022 12:39
Работники детских садов Петрозаводска захотели премий и подарков: в мэрии им ответили
Сегодня 06:40
Стали известны адреса жителей Петрозаводска, которые не смогут пользоваться унитазом из-за долгов
28.12.2022 10:35

Традиция взрывать петарды на Новый год вызвала острые споры среди жителей Петрозаводска

Новости. Общество
08:05, 29 Декабря 2022
фото: © jozsitoeroe / adobe.stock

Новости партнеров

Почти каждый четвертый житель Петрозаводска недоволен взрывами петард в новогоднюю ночь.

Это следует из результатов опроса, проведенного среди подписчиков группы «Подслушано в ПТЗ» Вконтакте.

Против традиции запускать салюты на улицах высказались 23,4% участников опроса. Они недовольны тем, что взрывы нарушают их сон, пугают маленьких детей и собак.

«Взрывайте, давайте. Только потом, истекая кровью, с оторванными пальцами, повреждёнными глазами, обгорелыми руками - пропустите вперёд себя в больнице всех, виновниками чьих страданий вы оказались. И бабушку, от неожиданности получившую инфаркт, и другую, упавшую с испуга и сломавшую руку. И женщину, которую проволокла за собой на поводке напуганная собака. И пострадавших в пожаре от ваших весёлых огоньков. И даже, возможно, в результате спровоцированного вами ДТП (вы же и по проезжей части бегаете с вашими салютами, и запускаете туда же, сколько раз видали такое). И в скорую не звоните, оставьте ее невинно пострадавшим», - так один из подписчиков выразил мнение противников салютов.

Еще 15% горожан относятся к этой традиции безразлично, а 61,4% считают, что «праздник должен быть красивым и веселым».

«Мы сидим всей нашей большой семьёй за столом, кушаем, поздравляем, общаемся, а за окнами всю ночь сверкает! Какая же это красота! Не будьте противными, люди!», - написал представитель большинства.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.12.2022, 00:10
Россиян предупредили о редких и нетипичных симптомах гриппа
22.12.2022, 18:40
Россиянин получил в Финляндии срок после покупок на 4 миллиона рублей
25.12.2022, 18:34
Ребенок погиб на железной дороге в Петрозаводске
23.12.2022, 10:22
В Петрозаводске умер маленький Артем, которого жестоко избил отец
26.12.2022, 12:11
Военнослужащий в Петрозаводске застрелил свою жену
22.12.2022, 11:07
Порно с жительницей Карелии попало в сеть, возбуждено уголовное дело

Чтиво

27.12.2022 10:50
Уроки выживания
«Берёшь посох в руки и волшебство начинается»
Накануне Нового года Дед Мороз из Петрозаводска поделился своими советами по выживанию.
Зимние витамины
20.12.2022 15:59
ГорПО Петрозаводска: 64 года работы для людей!
12.12.2022 15:30
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике «Узоры Карелии-2022».
24.10.2022 15:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.