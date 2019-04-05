Известный теннисист и тренер Олег Александрович Богданов ушел из жизни на 59-ом году жизни.

В минувший четверг, 4 апреля, трагически ушел из жизни известный карельский теннисист Богданов Олег Александрович.

Федерация тенниса Республики Карелия выражает соболезнования родным и близким покойного.

Прощание состоится в субботу, 6 апреля 2019г., с 11:00 до 12:00 часов по адресу: г.Петрозаводск, ул. Вольная, 4., Траурный зал №2.