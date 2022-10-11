Травматолог рассказал о смертельной опасности бега по утрам

Директор центра реабилитации Сеченовского университета Константин Терновой предупредил об опасности интенсивного бега для здоровья.

Директор центра реабилитации Сеченовского университета, врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой рассказал, что интенсивный бег может стать причиной внезапной смерти. Об этом пишет URA.RU.

«От интенсивного бега случается достаточно большое количество смертей, из-за сердечно-сосудистой системы. Плюс, в условиях города это все чревато для легких и вообще не очень полезно. Потому что там плохой атмосферный воздух. Бег чреват повреждением лодыжек и коленного сустава. Поэтому ничего хорошего в нем я не знаю. Интенсивный бег хорошо, когда за тобой волк бежит. В других случаях он вреден», — объяснил Константин Терновой.

Травматолог-ортопед подчеркнул, что лучше всего в качестве ежедневных спортивных нагрузок выбирать ходьбу. «Конечно, лучше ходить пешком. Ходьба, скандинавская ходьба — это полезные вещи. И, конечно, должна быть регулярная физическая нагрузка, иначе будет гиподинамия», — добавил Терновой.