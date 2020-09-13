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Требования к тонировке смягчают, к роликам - ужесточают: готовятся изменения в ПДД

Новости. Общество
16:43, 14 Сентября 2020
фото: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Минтранс подготовил проект поправок к Правилам дорожного движения - документ в том числе предусматривает изменение правил парковки и стоянки, движения электросамокатов, а также ограничение скорости для автобусов.

Об этом сообщил со ссылкой на документ "Коммерсантъ".

Например, ограничения вводятся на электросамокаты, моноколеса, сегвеи, а также скейтборды, роликовые коньки и подобные средства передвижения. При движении совместно с пешеходами им запрещено превышать скорость в 20 км/ч, а пользоваться в нетрезвом состоянии таким средствами передвижения запретят. Дети до семи лет должны кататься только в сопровождении взрослых

Для тонировки установили новые требования: ветровое стекло должно пропускать не менее 70% света, а для остальных стекол этот показатель не нормируется.

Поробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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