Тревожная статистика: в Карелии 34 ребенка-пешехода получили травмы в результате ДТП

За 10 месяцев в республике произошли 33 дорожных аварии, в которых дети получили травмы разной степени тяжести.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии по статистике, наезд на пешехода - один из частых видов дорожно-транспортных происшествий. Дети являются самыми уязвимыми участниками дорожного движения, при столкновении с автомобилем они получают весьма тяжелые травмы.

Так, в Карелии за 10 месяцев произошли 33 дорожных аварии, в которых 34 ребенка-пешехода получили травмы разной степени тяжести.



Не всегда в ДТП бывают виноваты водители. Зачастую дети не осознают опасность и последствия своих поспешных действий и переходят дорогу в неположенном месте или выбегают на проезжую часть.

Так, 17 юных пешеходов пострадали в авариях по собственной неосторожности, уточнили в ГАИ Карелии.



В результате 10 автонаездов, совершенных на пешеходных переходах, 11 детей получили травмы. Три аварии произошли в темное время суток, в двух эпизодах у детей отсутствовали световозвращающие элементы.

Госавтоинспекция Карелии обратилась к родителям с просьбой - регулярно напоминать детям о правилах безопасного поведения на улице и показывать своим примером как правильно действовать.

"Напоминаем, что ношение световозвращающих элементов очень актуально в условиях короткого светового дня, в темное время суток и во время непогоды", - уточнили в госпаблике.