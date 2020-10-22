Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Максим Мазуровский: "Вы всё валите на вирус, ничем не занимаетесь, кроме как кричите о нём ежедневно" (ВИДЕО) 17
Сегодня 14:42
За сутки 11 классов в школах Карелии переведены на дистант из-за коронавируса
Сегодня 09:06
Глава Карелии ввел новые ограничения из-за осложнившейся ситуации с COVID-19 в республике 16
Сегодня 12:22
Невролог назвал продукты, провоцирующие головную боль
22.10.2020 19:10
Обманутым дольщикам в Петрозаводске пообещали достроить их дома 11
Сегодня 06:40

Три новых дома строятся в жилом квартале "Свиристель" в районе Кукковка-3

Новости. Общество
16:40, 23 Октября 2020
фото: © "Баренц Групп"
Загрузка...

Компания "Баренц Групп" строит в популярном жилом квартале "Свиристель" три дома.

Компания "Баренц Групп" активно ведет стройки  во всех районах Петрозаводска, в том числе, в новом районе Кукковка-3. 

Район Кукковка-3 появился на карте Петрозаводска недавно. Жилые кварталы выросли в конце Комсомольского проспекта, за транспортным кольцом, там, где когда-то стоял лес. Сейчас в этом микрорайоне есть практически все для комфортной жизни, да и до центра недалеко.



 В жилом квартале "Свиристель" наряду с современными жилыми зданиями, уютными дворами, удобными парковками, – обустроены прогулочные скверы с соснами, детские площадки, спортивные уличные тренажеры. В "Свиристели", кроме расположенных рядом гипермаркета и фитнес-центра, есть свои магазины, салоны, аптеки. С тех пор, как сюда пустили городские автобусы, и компания Баренц Групп оборудовала остановку, до центра Петрозаводска стало рукой подать.

В жилом квартале "Свиристель" в настоящее время ведутся работы по строительству трех домов. 

В конце 2020 года на Кукковке-3 планируется открыть сразу два новых детских сада, которые обеспечат местами всех малышей этого района. Детские садики (на 150 мест каждый) строят на улицах Энтузиастов и Генерала Судакова.

Напоминаем, что компания "Баренц Групп" ведет работу в режиме "безопасного офиса". Вам помогут выбрать квартиру и подберут удобные условия оплаты. Это может быть рассрочка платежа, покупка квартиры без первого взноса, а также ипотека на выгодных условиях (в том числе, льготная президентская ипотека).

Всю информацию можно узнать, обратившись в отдел продаж по телефону: 331-331.

Подробную информацию можно получить на сайте компании, а также страницах "Баренц Групп" в социальных сетях vk.com/barenzgroup и на сайте barenz.group.

Застройщик  ЖК "Свиристель" - ООО "ОНЕГОСТРОЙСЕРВИС", проектная документация по ссылке sviristel.barenz.group/documents 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.10.2020, 19:15
Парфенчиков высказался о тотальном карантине в связи с резким подъемом эпидемии
17.10.2020, 12:02
Водитель на полном ходу сбил пешехода на "зебре" в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
18.10.2020, 13:10
"Такой красоты этот двор еще не видел!" (ФОТОФАКТ)
17.10.2020, 13:52
Парфенчиков вновь запретил массовые мероприятия в Карелии на фоне роста числа заражений коронавирусом
18.10.2020, 09:00
Парфенчиков рассказал, что купил на вновь открывшейся ярмарке в Петрозаводске (ФОТО)
22.10.2020, 16:15
Бумажные квитанции за коммунальные услуги уходят в прошлое

Чтиво

Сегодня 12:45
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 - теперь и в субботу
Биоматериал на коронавирус COVID-19 в "Клиники на Чайкиной" теперь можно сдать и по субботам.
Не тратьте деньги зря
21.10.2020 11:34
Живодеры выбирают слабых 2
19.10.2020 12:42
архив чтиво

Медиа

Начало строительства ФОКа "Динамо" в Петрозаводске
16.10.2020 15:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»