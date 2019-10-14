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Новости. Экономика
15:19, 14 Октября 2019

ТРК "ЛОТОС PLAZA" дарит подарочные карты за шоппинг

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Сезон охоты за новыми осенними коллекциями объявляется открытым. Совершай покупки в ТРК "ЛОТОС PLAZA" на сумму от тысячи рублей, регистрируй чеки на стойке информации и получи возможность стать обладателем подарочной карты.

Победители будут определены на празднике, который состоится уже 26 октября в 15.00.

Модное шоу с самыми актуальными образами сезона от модных дизайнеров пройдет в новой второй очереди ТРК "ЛОТОС PLAZA" на нулевом этаже. Уникальная возможность в одном показе увидеть все новые коллекции ведущих брендов, представленных в торгово-развлекательном комплексе. А это гигантский заряд вдохновения и готовых стильных решений. Если от наступающего сезона вы ждете перемен, готовьтесь меняться сами.

Ярких покупок много не бывает, поэтому каждый гость праздника сможет выиграть подарочный сертификат на модный шопинг.

Чтобы получить подарок, заранее зарегистрируйте свой чек на покупки от тысячи рублей на стойке информации в центральном атриуме. Это можно сделать в период с 14 по 25 октября.

Подробные правила акции можно узнать на сайте ТРК "ЛОТОС PLAZA".

 

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