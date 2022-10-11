Трое школьников из Карелии прошли во второй тур Всероссийской олимпиады по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Софиум»

Всероссийская олимпиада школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Софиум» проводится с 2019 года.

Организаторы регионального этапа — избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования. Организаторы заключительного этапа — Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации, РЦОИТ при ЦИК России, Университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА), Российский фонд свободных выборов. Участники «Софиума» — учащиеся 10-11 классов.

В этом году олимпиада «Софиум» успешно прошла экспертизу и была включена в перечень олимпиад на 2022/23 учебный год. Перечень ежегодно формируется в соответствии с Правилами выявления детей, проявивших выдающиеся способности, и сопровождения их дальнейшего развития, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации.

В Карелии в отборочном туре регионального этапа «Софиума», который состоялся 9 ноября, приняли участие 65 старшеклассников из 19-ти школ Карелии, в том числе ребята из Кондопожского, Медвежьегорского, Прионежского, Олонецкого районов и Петрозаводска.

К участию во втором туре регионального этапа олимпиады допускаются участники набравшие наибольшее количество баллов, но не более трех человек от каждого субъекта Российской Федерации.



Карелию во втором туре олимпиады представят:

Юлия Земскова (МБОУ «Державинский лицей», г. Петрозаводск);

Илья Хлебин (МБОУ «Медвежьегорская средняя общеобразовательная школа № 1», г. Медвежьегорск);

Илья Хаймин (МБОУ «Гимназия № 17 имени П. О. Коргана», г. Петрозаводск).





Второй тур регионального этапа олимпиады проходит в период с 12 по 16 декабря 2022 года в форме электронного тестирования на базе сайта Российского центра обучения избирательным технологиям при ЦИК России. Заключительный этап олимпиады пройдет весной 2023 года в Москве. Победители и призеры финала Всероссийской олимпиады при поступлении в Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА) получат дополнительные баллы за индивидуальные достижения.