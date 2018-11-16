Троллейбусное управление Карелии может стать банкротом

В администрации Петрозаводска сообщили о готовности налоговой службы инициировать процедуру банкротства на муниципальном предприятии "Городской транспорт".

В администрации Петрозаводска отмечают тяжелое состояние муниципального предприятия и признают нехватку финансирования для исправления ситуации в "Городском транспорте".

Троллейбусное управление имеет долг за электроэнергию перед "Энергокомфортом" в размере порядка 22 млн рублей, сообщили в мэрии.

"На сегодня долги перед налоговой очень большие. Составлен график платежей. Потому что планировалось налоговой службой подавать заявление о банкротстве предприятия. Но мы были на комиссии совместно с руководителем предприятия. Разработали график по поэтапному погашению - в течение полугода мы по пять с небольшим миллионов рублей должны оплачивать по этому соглашению. В том случае, если это не произойдет, то налоговая предпримет меры по инициированию процедуры банкротства", – рассказала замглавы Карелии Юлия Мизинкова.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".