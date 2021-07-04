Тротиловые шашки нашли возле спорткомплекса в Петрозаводске

Росгвардейцы передали в полицию 9 тротиловых шашек, обнаруженных на территории спортивного комплекса «Курган».

В дежурную часть Управления Росгвардии по Карелии поступило сообщение о том, что в лесу у спортивного комплекса «Курган» мужчина нашел подозрительные предметы, визуально похожие на тротиловые шашки, сообщили в ведомстве.

Прибывшие на место росгвардейцы произвели осмотр предметов и идентифицировали 9 тротиловых шашек по 200 грамм и ½ тротиловой шашки весом 400 грамм.

Сотрудники инженерно-технического отделения передали взрывчатое вещество следственно-оперативной группе региональной полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Карелии саперы уничтожили 12 снарядов, которые нашли в лесу.