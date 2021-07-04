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Тротиловые шашки нашли возле спорткомплекса в Петрозаводске

Новости. Общество
15:29, 05 Июля 2021
фото: © Управление Росгвардии по Республике Карелия

Росгвардейцы передали в полицию 9 тротиловых шашек, обнаруженных на территории спортивного комплекса «Курган».

В дежурную часть Управления Росгвардии по Карелии поступило сообщение о том, что в лесу у спортивного комплекса «Курган» мужчина нашел подозрительные предметы, визуально похожие на тротиловые шашки, сообщили в ведомстве.

Прибывшие на место росгвардейцы произвели осмотр предметов и идентифицировали 9 тротиловых шашек по 200 грамм и ½ тротиловой шашки весом 400 грамм.

Сотрудники инженерно-технического отделения передали взрывчатое вещество следственно-оперативной группе региональной полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Карелии саперы уничтожили 12 снарядов, которые нашли в лесу.

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Комментарии

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Джокер
2021-07-05 17:54:18
Салют готовили,но успехов не было....
Leopol'd
2021-07-05 16:58:49
Не зря боевой полковник ФСБ руководит!
кир
2021-07-05 17:50:05
Leo - бездельник, - сказал кот.
кир
2021-07-05 15:34:36
Подстава учебная, - сказал кот.
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