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Центр обучения и мониторинга Карелии предлагает специалистам повысить свою квалификацию

Новости. Общество
10:08, 14 Марта 2023
фото: © / shutterstock

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Обучение проводится в заочном формате по нескольким дополнительным образовательным профессиональным программам повышения квалификации.

«Центр обучения и мониторинга трудовых ресурсов» объявляет набор слушателей по программам повышения квалификации «Обеспечение экологической безопасности», «Пожарная безопасность», «Основы предпринимательской деятельности», «1С: Зарплата и Управление персоналом 8.3», «Основы кадровой службы». Для обучения, которое проводится в заочном формате, с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приглашаются жители республики, имеющие среднее профессиональное или высшее образование.

Так, программа «Обеспечение экологической безопасности» поможет работодателю обеспечивать соблюдение требований природоохранного законодательства и минимизировать риски для своего предприятия; правильно составлять отчётность и выполнять расчет экологических платежей; разрабатывать предложения и производить работы по транспортированию и размещению отходов I–IV класса опасности.

Обучение экологической безопасности руководителей и специалистов является обязательным! — п. 1 ст. 73 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Программа «Пожарная безопасность» направлена на соблюдение требований пожарной безопасности, обеспечение возможности предотвратить пожарную опасность технологического процесса производства.

Программа «Основы предпринимательской деятельности» позволит освоить современные формы организации предпринимательской деятельности, его организационно-правовое обеспечение, научиться составлять бизнес-план предпринимательской единицы.

«1С: Зарплата и Управление персоналом 8.3» и «Основы кадровой службы» упростят работодателю решение задач по автоматизации ведения учета расчетов с персоналом по оплате труда, помогут составлять и оформлять кадровые документы, в том числе унифицированные формы (приказы по личному составу, личные карточки, штатное расписание, правила внутреннего трудового распорядка, график отпусков).

По окончание обучения выдаётся удостоверение повышения квалификации государственного образца с занесением номера удостоверения в Федеральную информационную систему «Федеральный реестр документов об образовании, квалификации, обучении».

С дополнительной информацией можно познакомиться на сайте «Центра обучения» , e-mail: ucentr@sampo.ru; телефоны: 8-(814)-2-55-93-09 — заместитель директора по учебной работе, методист; 89535405414 — специалист по договорной работе — вопросы оплаты, заключения договора.

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