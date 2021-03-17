Цены на автомобили в Петрозаводске выросли второй раз за месяц

Стоимость новых автомобилей отечественных и иностранных брендов снова выросла за неделю - это уже второе повышение цен с начала марта.

Такой вывод следует из проводимого Карелиястатом еженедельного мониторинга потребительских цен.

За первую неделю марта автомобили отечественных марок в Карелии подорожали, в среднем, на 3,5 тыс. рублей, а к середине месяца – еще на 11,2 тыс. В итоге по состоянию на 15 марта их средняя стоимость составила 662,6 тыс. рублей.

На сколько подорожали иномарки, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".