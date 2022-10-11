Цены на электроэнергию для бизнеса Карелии могут вырасти вдвое, если отменят льготы

Министерство энергетики России подготовило проект постановления о продлении в Карелии льготного периода приобретения электроэнергии для предприятий республики.
Об этом сообщили в Госкомитете Республики Карелия по ценам и тарифам.
Республика была включена в перечень территорий России, где применяются льготы, в 2018 году. Это позволило резко снизить стоимость электроэнергии для предприятий, что повлекло рост объёмов промышленного производства. Льготный период истекает 1 января 2023 года. Если его не продлить, то рост цен на электроэнергию составит от 25% до 110% для разных групп потребителей (кроме населения).
Поэтому правительство Карелии вышло с предложением о продлении льготных тарифов на электроэнергию с января 2023 года.
Министерство энергетики России поддержало эту инициативу и направило проект постановления в правительство Российской Федерации.
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