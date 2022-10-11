Цены на основные продукты питания в Карелии почти вернулись к докризисному уровню

Стоимость минимального набора продуктов питания в Карелии, резко выросшая весной, пошла на спад во втором полугодии и сейчас почти вернулась к прежнему уровню.

Об этом говорят результаты сравнения данных Карелиястата о средних потребительских ценах, которые были зафиксированы в Карелии в июне и в сентябре 2022 года.

Например, сыр стоил в июне 673 рубля, а в сентябре - 647. Цена на питьевое молоко снизилась с 68 до 65 за литр, а гречневая крупа, из-за которой весной был особый ажиотаж, подешевела со 160 до 147 рублей.

Такая же картина наблюдается почти по всем основным продовольственным товарам, которые входят в минимальный условный набор продуктов питания.

Стоимость этого набора в первом полугодии выросла на 15% и достигла 6940 рублей, но к концу сентября она снизилась до 6151 рубля. Это почти совпадает с показателем января, когда продуктовая корзина стоила 6028 рублей.