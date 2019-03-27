"Цифра" пришла в колонии Карелии

В учреждениях исправительной системы Карелии была проведена большая работа по созданию современной инфраструктуры для цифрового телевидения, сообщили в карельском УФСИН.

Отключение аналогового телевещания в России в 2019 году проходит поэтапно: 11 февраля аналоговое телевещание прекратили в семи регионах, 15 апреля отключение произойдет еще в двадцати и 3 июня – в остальных 57 субъектах Федерации, в том числе и в Карелии.

В целях обеспечения доступа лиц, отбывающих наказание и содержащихся в местах лишения свободы, к телевидению, в учреждениях УИС Карелии была проведена большая работа по созданию современной инфраструктуры для цифрового телевидения. Были модернизированы и установлены сложные в техническом отношении цифровые объекты – станции спутникового и цифрового телевидения.

Среди преимуществ цифрового отмечается высокое качество изображения и звука, стабильность сигнала, который практически не зависит от метеоусловий, расширение количества доступных телеканалов.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, несмотря на приход цифрового тв, в колониях существует цензура на просмотр передач.

"В основном смотрят новостные передачи, научные, познавательные, спортивные, религиозные, конечно, есть и развлекательные - комедии, музыка, -пояснили в пресс-службе УФСИН, - в колониях на неделю составляется программа передач: например, 10.00 новости Первый канал, 10.30-13.00 футбольный матч (МатчТВ), 13.00-15.00 Святые обители России (Спас ТВ), 15.00 Новости (Первый канал), 15.15 Музыка (МузТВ) и тд. Такое расписание составляется по дням и транслируется по всем телевизорам в колонии. Существует цензура: нельзя смотреть боевики, где насилие, жестокость и т.д. Смотрят телевизор осужденные согласно распорядка дня".

В СИЗО, по информации УФСИН, менее жесткий контроль к просмотру ТВ.

Там разрешают смотреть Первый канал и "Россия", на выходных разрешено ТНТ и СТС, также есть возможность смотреть телевизор с 6.00 до 21.30.