Туристам рассказали, когда можно ехать отдыхать на "русский юг"

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22:40, 03 Июня 2020
фото: © Столица на Онего
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Ростуризм назвал сроки начала работы пляжей.

Пляжи Краснодарского края и Крыма заработают в течение двух недель, заявила начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова, пишут "Известия".

По ее словам, пляжи в России будут открываться в зависимости от эпидемиологической ситуации в отдельном регионе. Так, в Краснодарском крае на данный момент открыты лечебные пляжи, находящиеся на территории санаториев. Общественные пляжи и пляжи на территории гостиниц откроются в соответствии с решением губернаторов.

"Ожидается, что в ближайшие две недели в той или иной степени все пляжи начнут работать", – уточнила представитель Ростуризма.

По ее словам, Роспотребнадзор разрабатывает дополнительные требования к пляжам. Контроль за их соблюдением останется на органах правопорядка.

Лысенкова отметила, что пользование неорганизованными пляжами "фатально сказывается на здоровье людей в разы чаще, чем организованными".

"Мы посмотрим, каким образом можно запустить больше пляжей до 1 июля, когда начинается массовый поток на море", – сказала она.

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