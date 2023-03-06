Турция останавливает транзит санкционных товаров в Россию

Таможенная система Турции начала блокировать оформление грузов нетурецкого происхождения.

В Турции начали блокировать оформление транзита санкционных товаров, поставляемых в Россию в рамках параллельного импорта, написал «РБК» со ссылкой на «Коммерсант FM» со ссылкой на участников рынка.

В частности, об этом рассказал гендиректор компании «Оптималог» Георгий Властопуло. «Вчера же вечером стали получать письма о том, что таможенная система Турции блокирует транзитное оформление грузов нетурецкого происхождения. Сегодня утром попытались еще раз оформить, но система действительно все блокирует», — сообщил он.

«Есть друзья в мире»: как бизнесмены в России работают вопреки санкциям

Коммерческий директор Transasia Logistics Валерия Савенкова сообщила, что компания не ждет официальных приказов и постановлений на этот счет, поскольку таким образом Турция дала бы понять, что участвовала в поставках санкционных товаров в Россию.

«Поэтому информация будет появляться только через неофициальные каналы и, грубо говоря, на практике. На сегодняшний день система оформления транзиток и экспортных на Россию в Турции не работает», — сообщила Савенкова.

Некоторые из собеседников издания на рынке связывают происходящее с недавним визитом в Турцию госсекретаря США Энтони Блинкена. Вашингтон ранее угрожал турецким компаниям вторичными санкциями за нарушение режим ограничительных мер в отношении России.