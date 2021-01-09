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Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа

Новости. Общество
21:40, 09 Января 2021
фото: Valentin Wolf / imagebroker.com / Global Look Press
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Социальная сеть Twitter бессрочно заблокировала аккаунт действующего президента Дональда Трампа.

Согласно заявлению соцсети, аккаунт главы государства @realDonaldTrump был заморожен на постоянной основе из-за "риска дальнейшего подстрекательства к насилию". Представители компании также отметили, что в контексте произошедших на этой неделе событий в среду они ясно дали понять, что дальнейшие нарушения правил социальной сети могут привести к подобному исходу событий, пишет Lenta.ru со ссылкой на CNN.

8 января социальная сеть Twitter разблокировала аккаунт Трампа. Спустя всего сутки после бана американский лидер опубликовал новую запись. В посте глава государства осудил насилие в Вашингтоне и пообещал сосредоточиться на плавной передаче власти. Трамп призвал американцев к спокойствию и примирению.

6 января митинг сторонников Трампа, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден, закончился штурмом здания Капитолия и столкновениями с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны. После этого аккаунт президента в Twitter был заблокирован.

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Комментарии

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Врунов
2021-01-09 21:42:58
Демократичненько
Гость
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