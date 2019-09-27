У актера "Универа" вымогали 10 млн рублей за интимное видео с женой друга

Женатого артиста обвинили в измене с супругой близкого приятеля.

Актера Алексея Лемара "уличили" в измене. Друг, бизнесмен Антон Купцов, заявил о его связи со своей супругой Анастасией. Мужчина грозился обнародовать интимное видео любовников. За свое молчание он потребовал 10 млн рублей, пишет Cosmopolitan.

Анастасия Купцова и сама призналась о связи с Алексеем. Девушка рассказала, что решилась на измену с Лемаром в отместку мужу, который занимался сексом с другими девушками.

Актер резко опроверг измену жене Марине, с которой воспитывает годовалого сына. Он заявил, что избранница приятеля нагло обманывает.

Роман Купцовой с Лемаром подтвердила его сотрудница, Соня. Детектор лжи показал, что она лгала. Девушка преследовала меркантильный интерес и хотела подставить шефа.