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Новости. Общество
21:30, 27 Сентября 2019

У актера "Универа" вымогали 10 млн рублей за интимное видео с женой друга

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Женатого артиста обвинили в измене с супругой близкого приятеля.

Актера Алексея Лемара "уличили" в измене. Друг, бизнесмен Антон Купцов, заявил о его связи со своей супругой Анастасией. Мужчина грозился обнародовать интимное видео любовников. За свое молчание он потребовал 10 млн рублей, пишет Cosmopolitan. 

Анастасия Купцова и сама призналась о связи с Алексеем. Девушка рассказала, что решилась на измену с Лемаром в отместку мужу, который занимался сексом с другими девушками.

Актер резко опроверг измену жене Марине, с которой воспитывает годовалого сына. Он заявил, что избранница приятеля нагло обманывает.


instagram.com/alexey_lemar

Роман Купцовой с Лемаром подтвердила его сотрудница, Соня. Детектор лжи показал, что она лгала. Девушка преследовала меркантильный интерес и хотела подставить шефа.

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