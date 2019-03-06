У россиян стало меньше денег

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Накопления россиян в феврале сократились на 2,4% по сравнению с январем.
По данным Росстата, в феврале сбережения населения составили 32,88 триллиона рублей. В январе они равнялись 33,68 триллиона.
При этом по сравнению с декабрем сбережения выросли: 32,88 триллиона против 32,31 триллиона (плюс 1,8%), пишет Lenta.ru.
Большая часть накоплений в феврале находилась на вкладах –21,8 триллиона, или 66,3% от общего объема. На втором месте – сбережения в наличных (6 триллионов рублей, или 18,4%), на третьем – вложения в ценные бумаги (6 триллионов, или 15,3%).
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