У россиян стало меньше денег

Накопления россиян в феврале сократились на 2,4% по сравнению с январем.

По данным Росстата, в феврале сбережения населения составили 32,88 триллиона рублей. В январе они равнялись 33,68 триллиона.

При этом по сравнению с декабрем сбережения выросли: 32,88 триллиона против 32,31 триллиона (плюс 1,8%), пишет Lenta.ru.

Большая часть накоплений в феврале находилась на вкладах –21,8 триллиона, или 66,3% от общего объема. На втором месте – сбережения в наличных (6 триллионов рублей, или 18,4%), на третьем – вложения в ценные бумаги (6 триллионов, или 15,3%).