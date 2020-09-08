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У жителей Карелии появились новые возможности для списания бонусов "Спасибо"

Новости. Общество
12:22, 09 Сентября 2020
фото: © ПАО "Сбербанк"
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Жители республики смогут обменивать бонусы "Спасибо" на товары и услуги у местных поставщиков.

Новыми партнёрами программы лояльности "Спасибо от Сбербанка" в Карелии стали клубный отель "Прионежский" и группа компаний "Росгаз": они будут не только начислять, но и принимать бонусы "Спасибо" в обмен на покупки.

Накопленные бонусы можно будет обменять на стоимость покупки до 50% у этих партнёров.

"Возможность принимать бонусы „Спасибо“ позволит карельским предпринимателям увеличить не только клиентопоток, но и размер среднего чека. А участники программы лояльности „Спасибо от Сбербанка“ получат возможность приобретать товары и услуги местных поставщиков на льготных условиях и зарабатывать при этом дополнительные бонусы", – отмечает Константин Бугрим, управляющий Карельским отделением Сбербанка.

"Для нас очень важны такие запуски, так как один из самых популярных запросов от наших участников из регионов — это расширение ассортимента предложений от локальных компаний. Будем работать над тем, чтобы партнёров и интересных акций в Карелии и других регионах становилось всё больше", – комментирует Андрей Писарев, генеральный директор оператора программы лояльности "Спасибо от Сбербанка".

Чтобы стать участником программы лояльности и получать на свой счет бонусы "Спасибо", необходимо иметь банковскую карту Сбербанка, зарегистрироваться в бонусной программе через устройство самообслуживания банка или в личном кабинете "Сбербанк Онлайн" и оплачивать товары и услуги безналичным способом. При совершении платежей по банковской карте в клубном отеле "Прионежский" размер начислений составит 5% от операции, за безналичные покупки у группы компаний "Росгаз" участникам программы лояльности будет начислено 2% от суммы чека. 1 бонус равен 1 рублю. С полным списком партнеров, акций и предложений можно ознакомиться на сайте или в мобильном приложении программы лояльности "Спасибо от Сбербанка".

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

Официальные сайты Банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

ПАО СБЕРБАНК

Источник Сбербанк

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