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Новости. Криминал
15:47, 10 Июля 2018
фото: Сергей Стреляный/fotokto.ru

У жителя Карелии, застрелившего беременную лосиху, арестовали автомобиль и оружие

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В Карелии в суд направлено уголовное дело о незаконной охоте на двух самок лося, одна из которых вынашивала потомство.

В совершении преступления обвиняют жителя Пряжинского района.  

"По версии следствия, обвиняемый в апреле 2018 года в лесном массиве в районе деревни Важинская пристань Пряжинского района, имея умысел на незаконную охоту и не имея соответствующего разрешения, произвел добычу охотничьих ресурсов – двух самок лося. При этом одна лосиха вынашивала двух лосят, которые также погибли. В результате преступных действий животному миру причинен ущерб на сумму 800 тысяч рублей", - рассказали в карельской прокуратуре.

В отношении охотника было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба).

"В ходе предварительного расследования судом по ходатайству следователя на имущество обвиняемого – автомобиль УАЗ, два гладкоствольных охотничьих ружья и малокалиберную винтовку, в целях обеспечения возмещения причиненного ущерба наложен арест. Кроме этого, изъято и признано вещественным доказательством по делу орудие преступления – карабин Remington с оптическим прицелом", - отметили в ведомстве.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка Пряжинского района для рассмотрения по существу.

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