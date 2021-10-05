Студентов колледжей Петрозаводска повезут в монастырь

Поездка в Спасо-Преображенский Важеозерский монастырь станет частью патриотического проекта, посвященного 800-летию князя Александра Невского.

Проект под названием «Александр Невский, как пример гражданина и патриота» получил поддержку Фонда Президентских грантов и министерства национальной и региональной политики Карелии. В рамках этого проекта студентов пяти колледжей Петрозаводска ждут беседы о жизни и подвигах князя, экскурсии в Кафедральный собор Александра Невского и духовно-просветительская поездка в Спасо-Преображенский Важеозерский монастырь.

Как отметили в Информационном отделе Петрозаводской и Карельской епархии Русской православной церкви, главная задача проекта, который реализуется в год 800-летия со дня рождения Александра Невского, - на примере его образа и связанных с его именем объектов культурного наследия «помочь учащимся полюбить свой родной край, познакомиться с его духовной историей, традиционными нравственными ценностями». Беседы о князе и экскурсии в собор «помогают полюбить свой край» студентам Петрозаводского медицинского колледжа, Петрозаводского автотранспортного техникума, Петрозаводского педагогического колледжа, Карельского колледжа культуры и искусств и филиала ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова.