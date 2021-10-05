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Студентов колледжей Петрозаводска повезут в монастырь

Новости. Общество
11:09, 05 Октября 2021
фото: © Борис Босарев / Информационный портал Петрозаводской и Карельской епархии

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Поездка в Спасо-Преображенский Важеозерский монастырь станет частью патриотического проекта, посвященного 800-летию князя Александра Невского.

Проект под названием «Александр Невский, как пример гражданина и патриота» получил поддержку Фонда Президентских грантов и министерства национальной и региональной политики Карелии. В рамках этого проекта студентов пяти колледжей Петрозаводска ждут беседы о жизни и подвигах князя, экскурсии в Кафедральный собор Александра Невского и духовно-просветительская поездка в Спасо-Преображенский Важеозерский монастырь.

Как отметили в Информационном отделе Петрозаводской и Карельской епархии Русской православной церкви, главная задача проекта, который реализуется в год 800-летия со дня рождения Александра Невского, - на примере его образа и связанных с его именем объектов культурного наследия «помочь учащимся полюбить свой родной край, познакомиться с его духовной историей, традиционными нравственными ценностями». Беседы о князе и экскурсии в собор «помогают полюбить свой край» студентам Петрозаводского медицинского колледжа, Петрозаводского автотранспортного техникума, Петрозаводского педагогического колледжа, Карельского колледжа культуры и искусств и филиала ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова.

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Комментарии

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Неравнодушный
2021-10-05 13:36:04
Не все ещё за трансгуманизм и новые этические нормы. Вольнодумство себе позволяют.
Эндшпиль
2021-10-05 13:17:31
Фабрик, заводов нет, куда и везти то? Может на сельскохозяйственную ярмарку? Где Карельских продуктов как бы и нет.
Эндшпиль
2021-10-05 13:14:21
Невзоров, не единожды по данному вопросу позицию обозначил.
stranger
2021-10-05 12:48:56
Цитата:"...с его духовной историей, традиционными нравственными ценностями." Предполагаю, господа, какие нравственные ценности были в XIII -XIV веках на территории современно РФ? Рабовладение, междоусобица и беспросветная нищета. Не надо подменять историю, как науку на Мифотворчество. Наука зиждиться на артефактах, летописных источниках, подлинность, которых подтверждена. Много оных в наших хранилищах и архивах? Споры не утихают по реальным историческим событиям и их интерпретации XX века, а вы о XIII-XIV веках.
figaro
2021-10-05 13:32:03
stranger, надо брать шире! Делайте выводы дальше! Поставьте под сомнение существование планеты земля и людей, на ней обитающих. Нет ни духовной истории, ни души, нет ничего, что я не вижу и не хочу воспринимать. Вперед, деятель науки!
stranger
2021-10-05 14:16:53
Уважаемый figaro, практикуете софистику? Жаль, но вы опоздали эдак веков (III–II тыс. до н. э.)
David.
2021-10-05 12:15:07
Интересно, а что они будут рассказывать об Александре "Невском" если в исторических документах почти нет упоминания. Может им кино Эзенштейна покажут???
figaro
2021-10-05 13:25:04
David., а чем докажете, что вы существуете? Я что-то не встречал никаких документов с упоминанием вашего имени
David.
2021-10-05 13:34:48
figaro, А вы таки почитайте Ветхий завет, будете много удивляться. :)
Leopol'd
2021-10-05 11:35:01
Экскурсии в церковь субсидируются президентским фондом, а не церковью. И почему-то названы патриотическим воспитанием. Кафка до такого бы не додумался.
Самуил
2021-10-05 12:50:46
Leopol'd, а мультиникового зачем фигарой "субсибидиируют"? Кафка знал чё выдавал!
figaro
2021-10-05 12:10:07
Leopol'd, а что вас смущает?
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