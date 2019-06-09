Ученые нашли новую причину преждевременной смерти молодых людей

Специалисты Американского общества питания заявили, что в мире фиксируются миллионы случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, и тому есть причина.

Исследователи выяснили, что примерно один из семи случаев смерти от болезней сердца связан с невысоким употреблением фруктов, а один из 12 случаев объясняется недостаточным количеством в рационе овощей. Причем сильнее всего недостаток фруктов и овощей влияет на здоровье молодых людей, особенно – мужчин (в рационе женщин, как правило, больше растительной пищи), пишет "Российская газеты".

"Фрукты и овощи – это важнейший компонент питания любого человека, который может повлиять на так называемую предотвратимую смертность во всем мире. Глобальные приоритеты в области питания сегодня сосредоточены на обеспечении людей достаточным количеством калорий, витаминами и снижении потребления соли и сахара", – пояснила ведущий автор исследования Виктория Миллер.

Она отметила, что в день нужно есть 300 граммов фруктов (это примерно два маленьких яблока). Оптимальное количество в рационе овощей, включая бобовые, – 400 граммов. Это эквивалентно примерно трем чашкам сырой моркови, которые нужно съедать в течение дня.