Ученые назвали равнозначную замену сексу

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Учёные из компании MyndPlay назвали равнозначную замену сексу. Как показали результаты исследования, ею является шопинг.
Специалисты задействовали в эксперименте добровольцев-любителей часами ходить по магазинам, которых разделили на две группы: «вдохновлённых покупателей» и «гоняющихся за модой». Первые приобретают вещи, которые в силе подчеркнуть их индивидуальность, вторые занимаются шопингом, чтобы следовать модным тенденциям, пишут "Актуальные новости".
Учёные проанализировали гамма-ритм, генерировавшийся мозгом испытуемых в ходе различных занятий. Оказалось, что во время совершения покупок они испытывали больше удовольствия, чем во время секса, причём показатели были сильнее у исследуемых из первой группы.
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