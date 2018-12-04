Ученые рассказали, как утренний секс влияет на работу

Ученые считают, что утренний секс способствует удачной карьере.

Авторство исследований принадлежит специалистам из Орегонского и Вашингтонского университетов.

Все дело в том, что благодаря утреннему сексу, снижается общий уровень стресса. Исследования проводились на 159 добровольцах. Выяснилось, что этим счастливчикам и работалось веселее, так как утренний секс хорошо согласуется с биоритмами самого человека.

Отсутствие сексуальной жизни, наоборот, снижают мотивацию к работе. Еще хуже, если человек искренний трудоголик и равнодушно относится к любовным развлечениям, жертвуя ими ради работы, пишет tdnu.ru.