Ученые рассказали, как утренний секс влияет на работу

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Ученые считают, что утренний секс способствует удачной карьере.
Авторство исследований принадлежит специалистам из Орегонского и Вашингтонского университетов.
Все дело в том, что благодаря утреннему сексу, снижается общий уровень стресса. Исследования проводились на 159 добровольцах. Выяснилось, что этим счастливчикам и работалось веселее, так как утренний секс хорошо согласуется с биоритмами самого человека.
Отсутствие сексуальной жизни, наоборот, снижают мотивацию к работе. Еще хуже, если человек искренний трудоголик и равнодушно относится к любовным развлечениям, жертвуя ими ради работы, пишет tdnu.ru.
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