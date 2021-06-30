Ученые указали озера Карелии, где можно развивать форелеводство без конфликтов с населением

Ученые Карельского научного центра РАН подготовили список озер Карелии, где возможно создание форелеводческих хозяйств, но даже там потребуется целый ряд ограничительных мер.

Об этом сообщила в эфире телеканала «Сампо ТВ 360» председатель КарНЦ РАН Ольга Бахмет.

«В республике около 60 тыс. озер, но по нашим оценкам лишь около 100 потенциально годятся для развития форелеводства. И опять же здесь надо подходить очень осторожно — даже в пределах одного озера надо внимательно смотреть на участки акватории, где и какие места можно использовать в форелеводстве, а где — нет. Такой список озер мы скоро передадим нашему министерству сельского хозяйства, но, конечно, с оговорками, что эту работу необходимо продолжить и каждый конкретный участок обязательно оценивать еще раз внимательно», — сказала Бахмет.

В последние несколько лет Карелия переживает череду конфликтов между форелеводами и населением, обеспокоенным влиянием рыбоводных хозяйств на состояние водоемов рядом с деревнями и поселками.

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