здоровье работа экология
реклама на сайте
В жилом комплексе «Флотилия» горячая вода и отопление будут доступны круглый год
06.11.2024 16:55
На Карелию идет волна тепла с Гольфстрима
Сегодня 12:35

Ученые заявили, что 2024 год станет самым жарким в истории

Новости. Природа
22:00, 07 Ноября 2024
фото: © Jacob Wackerhausen / istockphoto

Новости партнеров

Текущий год впервые превысит цели Парижского соглашения по темпам роста глобального потепления.

Текущий год станет самым жарким в истории, а также впервые превысит цели Парижского соглашения по темпам роста глобального потепления. Об этом сообщили эксперты Copernicus Climate Change, передает Лента.ру со ссылкой на агентство Bloomberg.

По предварительным оценкам, глобальная температура в 2024 году окажется более чем на 1,55 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня. Парижское соглашение, заключенное в 2015 году, предполагает удержание изменения климата в рамках двух, а в идеале — 1,5 градуса выше уровня до начала промышленной революции.

Ученые считают, что при потеплении более чем на два градуса Цельсия человечество перейдет черту, за которой последует неминуемая климатическая катастрофа. На Земле значительно участятся сильные наводнения, засухи и штормы.

Потепление не выше, чем на 1,5 градуса является целевым показателем в долгосрочной перспективе. Переговорщики по климату считают, что в будущем температуру можно снизить даже в случае превышения планки. Однако исследования показывают, что более длительное повышение глобальной температуры — вопрос времени.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.11.2024, 11:50
В Финляндии планируют открыть границу с Россией
04.11.2024, 09:40
МИД Финляндии направил ноту России из-за надписи на заборе
02.11.2024, 22:00
Россиянам посоветовали чаще менять автомобильное масло
03.11.2024, 22:33
Умер рок-музыкант и автор песен для звёзд российской эстрады
01.11.2024, 00:10
В России прекращается производство банок по пол-литра
31.10.2024, 20:30
В маркетплейсе Ozon запретили оплату товаров при получении

Чтиво

05.11.2024 11:26
Без политики
Когда все путем: о династиях, преемственности профессии и красоте
Татьяна Колехмайнен работает в «Кареллестрансе» всего третий год, но уже с должности сменного диспетчера выросла до старшего техника.
Карельский журналист разобрался в нюансах профессии кинопродюсера
30.08.2024 14:56
Бумага бывает изумрудной: на Кондопожском ЦБК производят обложки для школьных тетрадей
30.08.2024 10:29
архив чтиво

Медиа

Одна из крупнейших в Финляндии компаний Tulikivi по обработке камня и производству теплоаккумулирующих печей-каминов не покинула российский рынок
29.10.2024 10:22
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.