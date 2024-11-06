Ученые заявили, что 2024 год станет самым жарким в истории

Текущий год впервые превысит цели Парижского соглашения по темпам роста глобального потепления.

Текущий год станет самым жарким в истории, а также впервые превысит цели Парижского соглашения по темпам роста глобального потепления. Об этом сообщили эксперты Copernicus Climate Change, передает Лента.ру со ссылкой на агентство Bloomberg.

По предварительным оценкам, глобальная температура в 2024 году окажется более чем на 1,55 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня. Парижское соглашение, заключенное в 2015 году, предполагает удержание изменения климата в рамках двух, а в идеале — 1,5 градуса выше уровня до начала промышленной революции.

Ученые считают, что при потеплении более чем на два градуса Цельсия человечество перейдет черту, за которой последует неминуемая климатическая катастрофа. На Земле значительно участятся сильные наводнения, засухи и штормы.

Потепление не выше, чем на 1,5 градуса является целевым показателем в долгосрочной перспективе. Переговорщики по климату считают, что в будущем температуру можно снизить даже в случае превышения планки. Однако исследования показывают, что более длительное повышение глобальной температуры — вопрос времени.