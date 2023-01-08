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Ученый-экономист оценил влияние на будущее Карелии снижения курса рубля на 20%

Новости. Экономика
09:38, 09 Января 2023
фото: © s.yimg.com

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Экономика Карелии в 2023 году получит новые возможности для развития, считает заместитель директора по научной работе Института экономики КарНЦ РАН  Николай Колесников.

Своим прогнозом он поделился с РБК.

«Если посмотреть на ситуацию через очки оптимиста, то можно сказать, что произошедшая встряска поможет найти новые драйверы для развития — главное их разглядеть и суметь воспользоваться. Например, схлопывание зарубежного туризма повысило спрос на внутренний туризм. В этой связи Карелии надо предложить туристу возможности комфортного и интересного отдыха. Из конъюнктурных факторов, которые будут иметь влияние в начале следующего года, стоит выделить значительное (на 20%) удешевление рубля относительно мировых валют, произошедшее в конце этого года. Это хорошо для экспортёров и плохо для импортёров. Хотя экономика Карелии уже не столь сильно ориентирована на внешние рынки, поэтому и влияние курса рубля будет не столь значительным», — сказал Колесников.

По его словам, в следующем году продолжится процесс адаптации к новым условиям, связанным с закрытием многих внешних рынков сбыта и прекращением импорта критически важного сырья и материалов из западных стран.

«Процесс поиска новых потребителей и поставщиков взамен ушедших не быстрый, начался он ещё весной, есть определённые успехи, но полностью возместить все потери во всех отраслях очевидно не получится. Хотя процесс поиска нового может открыть для экономики Карелии возможности значительно больше прежних», — добавил эксперт.

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