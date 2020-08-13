Учреждениям социальной сферы Карелии потребуется 1,6 тыс. специалистов в 2021 году

Подавляющее большинство организаций в сфере образования, здравоохранения и социальных услуг Карелии будут испытывать в 2021 году дополнительную потребность в кадрах общей численностью более 1,6 тыс. человек.

Это следует из прогноза потребности в подготовке кадров на 2021-2025 годы, составленном Управлением труда и занятости Карелии.

В сфере образования о потребности в кадрах заявили 70,8 % от общего числа организаций отрасли, участвовавших в опросе, в области здравоохранения и социальных услуг - 86%. Какие специалисты нужны в этих отраслях, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".