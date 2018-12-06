10:58, 06 Декабря 2018
УФАС Карелии подтвердило сговор двух организаций в аукционах на освещение автодорог
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Организации "СК Феникс" и "Стройэнерго" заключили антиконкурентное соглашение и тем самым нарушили закон, сообщили в УФАС по Карелии.
По версии УФАС, компании действовали в сговоре на семи аукционах по обустройству автодорог Карелии. Общая начальная максимальная стоимость контрактов превысила 110 миллионов рублей, а общая сумма заключенных контрактов оказалась выше 51 миллиона.
Было установлено, что ООО "СК Феникс" и ООО "Стройэнерго" использовали один IP-адрес при подаче заявок, ценовых предложений, подписании контракта, создавали файлы заявок с одинаковыми именами и однотипными ошибками.
Решается вопрос о возбуждении дел об административном правонарушении по статье 14.32 КоАП России.
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