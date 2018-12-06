УФАС Карелии подтвердило сговор двух организаций в аукционах на освещение автодорог

Организации "СК Феникс" и "Стройэнерго" заключили антиконкурентное соглашение и тем самым нарушили закон, сообщили в УФАС по Карелии.

По версии УФАС, компании действовали в сговоре на семи аукционах по обустройству автодорог Карелии. Общая начальная максимальная стоимость контрактов превысила 110 миллионов рублей, а общая сумма заключенных контрактов оказалась выше 51 миллиона.

Было установлено, что ООО "СК Феникс" и ООО "Стройэнерго" использовали один IP-адрес при подаче заявок, ценовых предложений, подписании контракта, создавали файлы заявок с одинаковыми именами и однотипными ошибками.

Решается вопрос о возбуждении дел об административном правонарушении по статье 14.32 КоАП России.