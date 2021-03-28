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УФНС Карелии дала разъяснения о новшествах в налогообложении имущества граждан

Новости. Общество
09:21, 29 Марта 2021
фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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УФНС по Карелии подготовило разъяснения основных изменений по налогу на имущество физических лиц с 2021 года.

При исчислении налога за 2020 год на территории Республики Карелия действует особое правило - налог рассчитывается с коэффициентом, ограничивающим рост увеличения суммы налога не более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом.

Правило не применяется при исчислении налога для объектов, включенных в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, а также в отношении объектов недвижимого имущества, образованных в результате раздела объекта недвижимого имущества или иного соответствующего законодательству Российской Федерации действия с объектами недвижимого имущества. Исключение - гаражи и машиноместа, расположенные в таких объектах налогообложения.

Подробнее читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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