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УФНС Карелии объясняет введение онлайн-касс в общепите борьбой с теневым сектором

Новости. Общество
14:57, 28 Января 2021
фото: © Кирилл Курмарь/ТАСС
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Требования о применении онлайн-касс в общепите помогут УФНС убедиться в прозрачности деятельности более 800 точек - от крупных ресторанов до мини-кофеен в Карелии.

Об этом сообщила прес-служба УФНС по Карелии.

Налоговая служба предупредила, что предприниматели должны быть готовы к возможному визиту налоговиков. Но не все, а только нарушители соблюдения законодательства в части применения контрольно-кассовой техники (ККТ), согласно федеральному закону 54-ФЗ.

"К сожалению, мониторинг расчетов в рамках проекта показывает, что требование по применению кассы в области общественного питания  исполняется не всеми предпринимателями. Некоторые  продолжают работать без использования кассы, с нарушениями порядка ее применения, наиболее  распространенными из которых являются  невыдача чека или выдача чека с некорректными реквизитами", - сообщила представитель контрольного отдела УФНС по РК Евгения Круглова.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Ио
2021-01-28 15:41:32
Чегоже УФСН не хочет убедится в прозрачности доходов на которые высшие чиновники и их круг дружков, приобретают многомиллиардную недвижимость, самолеты и яхты?
врунофф
2021-01-28 17:03:19
Ио, не истери, диванный революционер :)
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