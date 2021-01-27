УФНС Карелии объясняет введение онлайн-касс в общепите борьбой с теневым сектором

Требования о применении онлайн-касс в общепите помогут УФНС убедиться в прозрачности деятельности более 800 точек - от крупных ресторанов до мини-кофеен в Карелии.

Об этом сообщила прес-служба УФНС по Карелии.

Налоговая служба предупредила, что предприниматели должны быть готовы к возможному визиту налоговиков. Но не все, а только нарушители соблюдения законодательства в части применения контрольно-кассовой техники (ККТ), согласно федеральному закону 54-ФЗ. "К сожалению, мониторинг расчетов в рамках проекта показывает, что требование по применению кассы в области общественного питания исполняется не всеми предпринимателями. Некоторые продолжают работать без использования кассы, с нарушениями порядка ее применения, наиболее распространенными из которых являются невыдача чека или выдача чека с некорректными реквизитами", - сообщила представитель контрольного отдела УФНС по РК Евгения Круглова. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".