УФНС по Карелии разъяснило работу нового сервиса по расчету налоговых рисков

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия подготовило разъяснения о работе нового сервиса для юридических лиц – "Налогового калькулятора по расчету налоговой нагрузки".

Он размещен на официальном сайте ФНС.

Как пояснили в Управлении, с помощью этого сервиса налогоплательщики, применяющие общий режим налогообложения, смогут сравнить свою налоговую нагрузку, в том числе по отдельным налогам, со средними значениями по отрасли в своем регионе.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".