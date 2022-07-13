УФСИН Карелии объяснило значение «религиозного воздействия на осужденных»

Религиозные обряды формируют благоприятный морально-психологический климат среди заключенных колоний Карелии, считают в региональном управлении службы исполнения наказания.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице УФСН по Республике Карелия Вконтакте.

Поводом стал молебен, который провел в исправительной колонии № 9 настоятель храма Ионы Яшезерского протоиерей Андрей Мазаев. По сообщению УФСИН, в нем участвовали более 30 осужденных, а вся православная община колонии насчитывает свыше 400 человек.



«Религиозное воздействие на осужденных в период лишения их свободы формирует благоприятный морально-психологический климат, который положительно влияет на порядок и взаимоотношения между осужденными. Оно выступает одним из каналов общения с внешней действительностью и является важной предпосылкой для успешной ресоциализации осужденных, их дальнейшей общественной адаптации и реабилитации», — пояснили в УФСИН.