«Уютный ЖК», — жителей Петрозаводска озадачил способ сушки белья в одном из районов

В городском паблике обсудили вид придомовой площадки одного из районов.
В паблике 22 сентября поделились фотографией двора одного из жилищных комплексов. Вид придомовой площадки с висящим на веревках сохнущим бельем удивил очевидца, приславшего фото.
«Петрозаводск, ЖК Уютный, квартиры ценой 6 млн
Вид отпад!», — прокомментировал автор.
«Вот моя деревня, вот мой дом родной,
Труселя по ветру сушит сосед мой!», — написали в источнике.
Горожане в комментариях под постом отнеслись к ситуации, в основном, с пониманием:
«Ну людям где-то белье сушить нужно. В квартире влажность, а на улице с ветерком быстро высохнет», — написала Светлана.
К мнению присоединилась Ольга: «это дома эконом-класса, без балконов. Реально же где-то сушить надо белье».
«Уютный же ЖК:)», — подметила читательница Дарья.
«Зато на балконах не курят», — добавил горжанин с ником Александр Николаевич.
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