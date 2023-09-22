«Уютный ЖК», — жителей Петрозаводска озадачил способ сушки белья в одном из районов

В городском паблике обсудили вид придомовой площадки одного из районов.

В паблике Петрозаводск | Карелия | Без цензуры 22 сентября поделились фотографией двора одного из жилищных комплексов. Вид придомовой площадки с висящим на веревках сохнущим бельем удивил очевидца, приславшего фото.

«Петрозаводск, ЖК Уютный, квартиры ценой 6 млн

Вид отпад!», — прокомментировал автор.



«Вот моя деревня, вот мой дом родной,

Труселя по ветру сушит сосед мой!», — написали в источнике.

Горожане в комментариях под постом отнеслись к ситуации, в основном, с пониманием:

«Ну людям где-то белье сушить нужно. В квартире влажность, а на улице с ветерком быстро высохнет», — написала Светлана.

К мнению присоединилась Ольга: «это дома эконом-класса, без балконов. Реально же где-то сушить надо белье».

«Уютный же ЖК:)», — подметила читательница Дарья.

«Зато на балконах не курят», — добавил горжанин с ником Александр Николаевич.