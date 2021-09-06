Реклама
Лахденпохский район - настоящие ворота в Карелию (ВИДЕО)
06.09.2021 09:15
Жители Медвежьегорского района помнят и берегут свою историю (ВИДЕО)
03.09.2021 07:56
Министерство социальной защиты Карелии окажет содействие в информировании избирателей, получающих социальные услуги на дому
01.09.2021 08:27
ЦИК Карелии получила избирательные бюллетени для досрочного голосования на выборах депутатов Госдумы и Заксобрания
31.08.2021 17:27
Участники видеонаблюдения на выборах получат как минимум 54 849 аккаунтов для доступа к порталу с видеотрансляциями
31.08.2021 17:19
Суровая, непредсказуемая погода не сломила жителей Беломорского района (ВИДЕО)
31.08.2021 13:09

Ульянов: «Предполагаю, что будет предпринята попытка сфальсифицировать результаты выборов»

Новости. Общество
16:30, 06 Сентября 2021
фото: КПРФ в Карелии

Новости партнеров

Депутат Заксобрания Карелии от КПРФ Евгений Ульянов обратился в Центральную избирательную комиссию республики в связи с поступившей информацией о давлении на сотрудников МВД накануне выборов.

«От сотрудников МВД Карелии, проживающих в Петрозаводске, поступила информация о том, что их принуждают регистрироваться на сайте Госуслуг и брать открепительные удостоверения для голосования на выборах на конкретном избирательном участке, расположенном в здании Карельской государственной филармонии по адресу: Петрозаводск, ул. Кирова, 12, и в конкретную дату – 17 сентября 2021 года.

Считаю это нарушением избирательного законодательства. Предполагаю, что таким образом будет предпринята попытка сфальсифицировать результаты выборов. Прошу провести проверку по данному факту и устранить нарушения», - написал Ульянов в своем обращении.  

Как пояснил Евгений Ульянов нашему изданию, целью обращения является защита голосов избирателей на предстоящих выборах.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-09-06 21:56:43
Бюджетники как крепостные крестьяне, они подневольные и будут голосовать за кого скажут, так уж повелось.
Изя
2021-09-06 19:10:37
Жека , дави пиндосов , достали эти жулики во власти . Кира то нет , поттвердил бы ))) :)
Изя
2021-09-06 19:28:01
только с зюгановым ему не повезло , м..чудак полный )))
karelets
2021-09-06 17:51:00
Если на избирательных участках буфеты откроются 17-го, то зачем идти туда 19-го, когда все коржики засохнут. Надо ходить с утра за свежей выпечкой, а не в очередь по талонам из СССР. Пенсы, я правильно сказал ?
Никита
2021-09-06 17:17:05
Кстати , Ульянов , молодец хоть и мягкослаб , но вполне может стать губернатором , порядочный , в основном , и честный !!!
drug
2021-09-06 18:28:47
Никита, согласен про должность.
Никита
2021-09-06 20:35:11
drug, умных то рядом тоже нет )))
Никита
2021-09-06 19:51:11
drug, не переживай , а там разместимся .
Mike
2021-09-06 17:12:04
Говоря это, заранее оправдывает поражение . СВОЕ!
Никита
2021-09-06 17:24:15
Mike, пиндосов сразу не победить , нужно по-этапно .
Митрофан
2021-09-06 17:08:44
Так на ментонов всегда давили и забирали паспорта для голосования за них , особенно за маленьких чинов . А что им делать , а то уволят . Такие же безнадёги как и бюджетники .
drug
2021-09-06 18:26:12
Митрофан, фуфло гонишь.
drug
2021-09-06 17:01:36
Давно уже ведется работа по подку... граждан.
Выплаты - стоп не так - разовая подачка.
Беседы с муниципальными работниками.
Отзвоны в день голосования начальникам.
И многое другое.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.09.2021, 11:42
Жители Карелии требуют включить отопление
05.09.2021, 11:23
Извращенец прячется в кустах у Дома бокса в Петрозаводске
01.09.2021, 14:29
В Финляндии выплачивают компенсации за побочные явления при вакцинации от ковида
06.09.2021, 11:33
Глава Минстроя Карелии прокомментировал досрочное начало отопительного сезона
03.09.2021, 19:31
Силы для ликвидации ЧС переведены в режим повышенной готовности из-за ЖКХ Петрозаводска
06.09.2021, 11:12
Администрация Петрозаводска объявила о сроках начала отопительного сезона

Аналитика

06.09.2021 15:22
Политкухня
10 негритят на финишной прямой 6
Дата голосования всё ближе, кандидаты становятся известнее, а вопросов у избирателей меньше не становится.
Чем запомнится уходящее Законодательное собрание Карелии? 2
06.09.2021 15:21
Как инфляция «съела» зарплаты жителей Карелии 6
03.09.2021 08:50
Посредник между Западом и Востоком 4
02.09.2021 15:44
«Здравляндия»: Нам доверяют самое ценное — заботу о здоровье детей!
01.09.2021 16:07
Вся аналитика

Чтиво

31.08.2021 15:40
Частная жизнь
Музыкальный «выстрел» из 90-х
Команда скейтбордистов модного американского бренда сняла в Петрозаводске клип под шуточную песню из эфира Карельского телевидения 30-летней давности.
Самый новый лазер в России начал работу в Карелии
31.08.2021 11:16
Пластический хирург Арутюн Зиалян: «Нос – это недооцененный маркер возраста»
30.08.2021 09:00
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»