Уловки по дроблению госконтрактов раскрыты в одном из госучреждений Карелии

УФАС по Карелии приступило к исследованию материалов дела по признакам нарушения при заключении госконтрактов на ремонт в государственным бюджетном учреждении "Костомукшский политехнический колледж".

Как следует из документов УФАС, колледж заключил с ООО "СтройДом Костомукша" 8 договоров на ремонт кровли и 2 договора на замену оконных блоков на крыше спортзала и актового зала.

Эти договоры были заключены в обход конкурентных процедур, что "привело к созданию для отдельного хозяйствующего субъекта преимущественных условий осуществления деятельности и привело или могло привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции", пояснили в УФАС. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".