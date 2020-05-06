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Уловки по дроблению госконтрактов раскрыты в одном из госучреждений Карелии

Новости. Экономика
12:01, 07 Мая 2020
фото: fas.gov.ru
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УФАС по Карелии приступило к исследованию материалов дела по признакам нарушения при заключении госконтрактов на ремонт в государственным бюджетном  учреждении "Костомукшский политехнический колледж".

Как следует из документов УФАС, колледж заключил с ООО "СтройДом Костомукша" 8 договоров на ремонт кровли и 2 договора на замену оконных блоков на крыше спортзала и актового зала.

Эти договоры были заключены в обход конкурентных процедур, что "привело к созданию для отдельного хозяйствующего субъекта преимущественных условий осуществления деятельности и привело или могло привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции", пояснили в УФАС.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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