Умер бывший зампред ЦИК Карелии Владимир Левкин

"Столице на Онего" стало известно об этом сегодня.

Владимир Левкин родился в 1951 году.

Сегодня, 11 мая, поступила информация, что его не стало.

Более 20 лет он отдал работе в избирательной системе Карелии. В созыве 2011-2016 он занимал должность заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Карелии, в том числе, много времени уделял работе со средствами масовой информации. Журналисты карельских СМИ не раз отмечали профессионализм и открытость Владимира Александровича Левкина, его прекрасные человеческие качества - честность, порядочность и доброту.

Редакция "Столицы на Онего" выражает соболезнования родным и близким Владимира Александровича Левкина.