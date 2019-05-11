Умер бывший зампред ЦИК Карелии Владимир Левкин

Новости по теме
Загрузка...
"Столице на Онего" стало известно об этом сегодня.
Владимир Левкин родился в 1951 году.
Сегодня, 11 мая, поступила информация, что его не стало.
Более 20 лет он отдал работе в избирательной системе Карелии. В созыве 2011-2016 он занимал должность заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Карелии, в том числе, много времени уделял работе со средствами масовой информации. Журналисты карельских СМИ не раз отмечали профессионализм и открытость Владимира Александровича Левкина, его прекрасные человеческие качества - честность, порядочность и доброту.
Редакция "Столицы на Онего" выражает соболезнования родным и близким Владимира Александровича Левкина.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
08.05.2019, 11:36
07.05.2019, 13:52
04.05.2019, 10:52
06.05.2019, 12:45
08.05.2019, 07:25
Аналитика
08.05.2019 15:01
Капитал
Власти Карелии внесли в региональный парламент законопроект о распределении 2,4 миллиарда рублей по отдельным отраслям, а также районам республики.
07.05.2019 10:53
06.05.2019 10:45
06.05.2019 09:54
06.05.2019 09:31
Чтиво
08.05.2019 12:28
Личное мнение
Памяти о погибших не нужны салюты и марширующие дети в военной форме.
07.05.2019 13:49
30.04.2019 14:26
30.04.2019 10:37
Медиа
09.05.2019 15:12
Комментарии