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Умер Диего Марадона

Новости. Общество
20:28, 25 Ноября 2020
фото: © AMA/Corbis via Getty Images
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Великий аргентинский футболист и тренер скончался от сердечного приступа на 61-м году жизни, сообщают СМИ.

Бывший игрок и тренер сборной Аргентины по футболу Диего Марадона скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на адвоката Марадоны Матиаса Морлу.

Как сообщает ТАСС, отмечается, что в среду у Марадоны случился сердечный приступ.

Известно, что 2 ноября Марадону положили в больницу в городе Ла-Плата. Как заявил ранее врач бывшего футболиста Леопольдо Луке, госпитализация не была срочной, аргентинец сам захотел пройти медицинский осмотр, в ходе которого было выявлено наличие субдуральной гематомы. На следующий день Марадону перевезли в другую больницу, где ему была успешно проведена операция, однако выписка была отложена из-за проявившегося абстинентного синдрома. 12 ноября Марадона был выписан из больницы.

Марадона - чемпион мира 1986 года, он считается одним из лучших футболистов ХХ века. Выступал за аргентинские клубы "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс" и "Ньюэллс Олд Бойз", испанские "Барселону" и "Севилью", а также итальянский "Наполи". Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА, всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины - 113 матчей, 50 мячей.

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Комментарии

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кир
2020-11-25 21:45:30
Не оказал сильного влияния на страну и людей.
Какое мне дело до вас до всех?
А вам до меня?©
Неравнодушный
2020-11-25 21:20:54
Жаль. Иногда один полкоманды соперника обыгрывал, и Бог ему иногда помогал в самых важных матчах.
Ткачев
2020-11-25 21:11:52
«Да, я пошел против Папы Римского. Это случилось потому, что я приехал в Ватикан и увидел крыши из золота. А потом услышал, как Папа говорит о том, что Церковь беспокоится о бедных детях. Но, черт возьми, продай крышу, сделай хоть что-нибудь!».
протестанутый
2020-11-25 21:41:22
Ткачев, это было слишком пафосно для наркомана. Весьма не голодал. Плохой пример для детей, тем более соврамшего про руку бога.
Клим
2020-11-25 21:27:49
Ткачев, +100500 ,
однозначно
2020-11-25 20:39:19
Увлекался не в меру волшебным порошком. "Рука бога" настигла
Гость
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