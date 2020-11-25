Умер Диего Марадона

Великий аргентинский футболист и тренер скончался от сердечного приступа на 61-м году жизни, сообщают СМИ.

Бывший игрок и тренер сборной Аргентины по футболу Диего Марадона скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на адвоката Марадоны Матиаса Морлу.

Как сообщает ТАСС, отмечается, что в среду у Марадоны случился сердечный приступ.

Известно, что 2 ноября Марадону положили в больницу в городе Ла-Плата. Как заявил ранее врач бывшего футболиста Леопольдо Луке, госпитализация не была срочной, аргентинец сам захотел пройти медицинский осмотр, в ходе которого было выявлено наличие субдуральной гематомы. На следующий день Марадону перевезли в другую больницу, где ему была успешно проведена операция, однако выписка была отложена из-за проявившегося абстинентного синдрома. 12 ноября Марадона был выписан из больницы.

Марадона - чемпион мира 1986 года, он считается одним из лучших футболистов ХХ века. Выступал за аргентинские клубы "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс" и "Ньюэллс Олд Бойз", испанские "Барселону" и "Севилью", а также итальянский "Наполи". Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА, всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины - 113 матчей, 50 мячей.