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Умер известный российский режиссер, снимавший фильмы в соседних с Карелией регионах

Новости. Общество
17:43, 24 Октября 2021
фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ

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Режиссер фильма "Особенности национальной охоты" Александр Рогожкин скончался на 73-м году жизни.

Режиссер Александр Рогожкин умер в Санкт-Петербурге 24 октября в возрасте 72 лет, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на киностудию «Ленфильм».

Народный артист России, лауреат Госпремии, он снял свыше полутора десятков фильмов. Среди них: «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки», «Особенности национальной охоты в зимний период», был сценаристом «Особенностей национальной политики». Работал над сериалами «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила». Ему были подвластны разные жанры — не только комедии и детективы, но и фантастика, социальные драмы, притчи...

«Совершенно удивительный, гениальный, он был кошмарно недооценен (как, впрочем, не только он из ленфильмовских лучших людей)», — написала о его уходе на своей странице в «Фейсбуке» кинокритик Ольга Шервуд.

Выпускник Ленинградского государственного университета, получивший диплом историка-искусствоведа, он начинал художником на Ленинградском телевидении, в 1974–1977 годах работал на «Ленфильме» художником-декоратором. В 1982 году окончил ВГИК (занимался в мастерской Сергея Герасимова).

Его произведения были удостоены премий «Ника», «Золотой орел», «Кинотавр», было и международное признание — приз за лучшую режиссуру МКФ в Карловых Варах.

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