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Новости. Происшествия
14:31, 11 Октября 2019
фото: © Артем Коротаев/ТАСС

Умер космонавт Алексей Леонов

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Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.

Об сообщили в пресс-службе Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, пишет издание "РИА Новости". 

"Да, к сожалению, это действительно так", – сказал представитель ЦПК.

Жена космонавта не стала комментировать эту информацию – по ее словам, "сейчас не время".

В марте 1965 года Леонов стал первым в мире человеком, вышедшим в открытый космос. Выход длился 12 минут, а при возвращении Леонов столкнулся с нештатной ситуацией: его скафандр раздулся, так что пришлось стравливать давление и, вопреки инструкции, влезать в люк не ногами, а головой вперед.

В конце 1960-х годов Леонов готовился к облету Луны и высадке на ее поверхность. Если бы СССР выиграл "лунную гонку", он стал бы первым человеком на Луне.

В июне 1971 года Леонову предстояло войти в экипаж первой в мире орбитальной станции "Салют", но из-за болезни его коллеги Валерия Кубасова на станцию отправились дублеры – Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев. При возвращении на Землю они погибли в результате разгерметизации спускаемого аппарата корабля "Союз-11".

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Комментарии

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Беня
2019-10-11 16:59:06
Я столько не проживу. Если у меня будет не получаться столько не прожить, думаю мне помогут. На кой ляд зря пензионный фонд транжирить?
zanoza
2019-10-11 16:04:04
Хорошую жизнь прожил. Пусть земля ему будет пухом!
кир
2019-10-11 15:57:37
Судьба благосклонна была к нему.
Гость
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