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Новости. Общество
22:42, 26 Апреля 2019
фото: карельское управление следственного комитета

Умер руководитель Следкома Карелии Юрий Бабойдо

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На 59-м году скончался глава карельского управления следственного комитета Юрий Бабойдо.

Об этом "Столице на Онего" сообщил источник в правоохранительных органах. Еще до обеда Бабойдо был на работе в управлении следственного комитета.

Причина смерти не уточняется, но коллеги утверждают, что у руководителя карельского следственного комитета были проблемы с сердцем.

Юрий Бабойдо родился в 1961 году.

После службы в армии в 1987 году окончил Саратовский юридический институт им. Д.И. Курского. С 1988 по 1995 год работал в прокуратуре Ульяновской области.

С 1995-1996 год служил в должности заместителя Кавказского межрегионального прокурора, начальником следственного управления.

С 1996 по 1997 год был заместителем прокурора Ульяновска, а с 1997 по 2003 год прокурором Заволжского района Ульяновска.

С 2003 по 2005 год – прокурор Кургана.

В 2008 году был назначен заместителем руководителя следственного отдела по Василеостровскому району. Позже – руководитель следственного отдела по Невскому району следственного управления по Санкт-Петербургу.

С 28 сентября 2010 по 2012 год работал заместителем руководителя следственного управления следственного комитета по Санкт-Петербургу.

А 2 мая 2012 года указом президента назначен на должность руководителя следственного управления следственного комитета по Карелии.

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