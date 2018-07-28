Писатель Владимир Войнович скончался на 86-м году жизни.

Об этом сообщает Газета. ру.

"Два часа назад умер Владимир Войнович. Сердечный приступ»", — написал в в Facebook журналист Виктор Давыдов.

Писатель Виктор Шендерович, подтвердил, что данная информация — не ошибка.

Владимир Войнович — прозаик, драматург и поэт. Написал такие романы, как "Трилогия о солдате Иване Чонкине", "Москва 2042" и "Портрет на фоне мира". Лауреат премии "Триумф" и госпремии России за книгу "Монументальная пропаганда".

В 1960-х годах Войнович начал принимать участие в движении за права человека, за что подвергался преследованиям. Его исключили из Союза писателей СССР. В декабре 1980 года он эмигрировал и через год был лишен гражданства. Ему вернули паспорт в 1990 году, после чего он вернулся на родину.