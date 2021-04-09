Уникальные тренажеры появятся на набережной Петрозаводска

Компания MB Barbell запускает производство уникальных тренажеров, которые установят в Петрозаводске.

О перспективах развития компании MB Barbell ее руководитель Вадим Маркелов рассказал главе Карелии Артуру Парфенчикову, который посетил производственный цех, сообщается на сайте правительства.

Предприятие MB Barbell изготавливает тренажеры, диски, гантели, грифы, напольные покрытия для спортзалов, уличные тренажеры. В связи с пандемией коронавируса производство пришлось перестроить и сосредоточиться на выпуске спортивного оборудования для дома и улицы. Но количество заказов, как говорит Вадим Маркелов, увеличилось.

«В этом году мы выводим на улицы новые тренажеры абсолютно уникального типа. Думаю, что и на набережной поставим много новых моделей», − сообщил генеральный директор компании MB Barbell.

Планы модернизации производства связывают с новым оборудованием, прибытие которого на завод ожидается в ближайшее время. Современные аппараты позволят продолжить автоматизацию процессов.

Сегодня компания MB Barbell поставляет свою продукцию в Россию и за рубеж: практически все страны Европы, Ближний Восток, часть Африки, Мексика, США, Южная Корея, всего − более 40 государств.