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Уникальные тренажеры появятся на набережной Петрозаводска

Новости. Общество
10:35, 10 Апреля 2021
фото: gov.karelia.ru
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Компания MB Barbell запускает производство уникальных тренажеров, которые установят в Петрозаводске.

О перспективах развития компании MB Barbell ее руководитель Вадим Маркелов рассказал главе Карелии Артуру Парфенчикову, который посетил производственный цех, сообщается на сайте правительства.

Предприятие MB Barbell изготавливает тренажеры, диски, гантели, грифы, напольные покрытия для спортзалов, уличные тренажеры. В связи с пандемией коронавируса производство пришлось перестроить и сосредоточиться на выпуске спортивного оборудования для дома и улицы. Но количество заказов, как говорит Вадим Маркелов, увеличилось.

«В этом году мы выводим на улицы новые тренажеры абсолютно уникального типа. Думаю, что и на набережной поставим много новых моделей», − сообщил генеральный директор компании MB Barbell.

Планы модернизации производства связывают с новым оборудованием, прибытие которого на завод ожидается в ближайшее время. Современные аппараты позволят продолжить автоматизацию процессов.

Сегодня компания MB Barbell поставляет свою продукцию в Россию и за рубеж: практически все страны Европы, Ближний Восток, часть Африки, Мексика, США, Южная Корея, всего − более 40 государств.

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Комментарии

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Бумеранг
2021-04-10 12:05:28
Вадим, настоящий маценат, любит наш город, все спортивные снаряды, которые установлены в г. Петрозаводске Маркелов предоставил и установил безплатно, за что ему огромное спасибо, молодец.
театральный критик
2021-04-10 11:58:00
Везде свои железяки пихает. Город устал от металлолома.
Беня
2021-04-10 12:36:26
театральный критик, э-э-э, не скажи. Он расставляет бесплатные турники, можно подойти повисеть - позвоночник поправляется , в спине образуется приятная пряность :)
Leopol'd
2021-04-10 12:35:54
театральный критик, что, тяжело с диванчика смотреть, как другие спортом занимаются? Оторви дряблое тельце... Может и женщины тебя заметят, гнусности поубавится.
Изя
2021-04-10 11:28:41
Маркелов красава , кругом одно гавно ))) :)
кир
2021-04-10 10:48:18
"Белое и красное" нужно, а не тренажеры, - сказал наблюдательный кот.
Беня
2021-04-10 12:32:47
кир, эту фразу надо произнести в слух в полярной интонации (отрицание в форме утверждения) :) иначе покажется шо кир, кот и токсоплазмы трахнули на троих 750 коньячку :)
Off
2021-04-10 12:28:23
кир, найдешь на помойке..и белое и красное.
Изя
2021-04-10 11:27:59
Только скажи сделают , бабло им очень нужно )) :)
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