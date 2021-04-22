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Уникальный дом в скандинавском стиле строится в центре Петрозаводска — смотрим презентацию

Новости. Общество
13:57, 23 Апреля 2021
фото: © «Баренц Групп»
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Хотите создать своё уникальное пространство и организовать его в соответствии с потребностями вашей семьи — компания «Баренц Групп» точно знает, что вам предложить.

Современные квартиры в новом, кирпично-монолитном малоэтажном доме европейского качества с крышной газовой котельной, который будет находиться в расширенном центре города, в районе Первомайского проспекта на улице Вольная.

Компания «Баренц Групп» подготовила презентацию жилого комплекса «Терраса» — https://vk.com/doc-39063541_563924952, в ней подробно рассказала о планировках, инфраструктуре района и способах выгодно купить квартиру.

На сайте terrasa.barenz.group вы можете забронировать квартиру. Подробности уточняйте в отделе продаж по телефону 221-221.

Застройщик: ООО «ТЕРРАСА» — ЖК «ТЕРРАСА». Проектная декларация здесь terrasa.barenz.group. Услуга предоставляется ПАО Сбербанк.

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