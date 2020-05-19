890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Карелия оказалась в центре церковного скандала 6
19.05.2020 15:36
Пропавшего в субботу 18-летнего юношу в Карелии нашли живым и здоровым 3
19.05.2020 18:40
В Карелии наказали предпринимателя, предоставлявшего займы
19.05.2020 18:20

Уплотнительная застройка на Старой Кукковке в Петрозаводске возмутила депутата

Новости. Общество
09:41, 20 Мая 2020
фото: Галина Васильева / ВК
Загрузка...

Депутат Петросовета Галина Васильева заявила, что строители возводят девятиэтажку на Старой Кукковке, создавая значительные проблемы владельцам соседских домов.

"Людей, проживающих по соседству, беспокоит огромный кран, который работает над крышами их домов, смущает очень близкое расположение строительной площадки к их участкам... Во-первых, удивила теснота и отсутствие в будущем полагаемой парковки для транспорта. По документам, подписанным председателем комитета градостроительства и землепользования Е.И. Перовым, на 45-квартирный дом планируют всего 8 парковочных мест, одно из них для людей с ограниченными возможностями. Во-вторых, удивили допотопное ограждение и жуткий беспорядок на строительной площадке", - сообщила Галина Васильева.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-05-20 10:22:39
Только сейчас увидела? Весь город в преступной уплотнительной застройке. Этого она не видит. Вчера сбой со светом нарушил работу интернета на несколько часов. :)
Вася
2020-05-20 10:40:03
кир, Не нравится,едь в свой Израиль.
кир
2020-05-20 11:05:10
Вася, заткнись, юродивый мальчуган. Тебя нет в моем списке. Можешь свой бред другим нести. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.05.2020, 09:47
В Петрозаводске выявлены новые очаги коронавируса
13.05.2020, 06:40
Парфенчиков назвал два условия для возобновления работы общественного транспорта в Карелии
13.05.2020, 17:08
Стихийная рубка леса началась в Петрозаводске
19.05.2020, 08:05
Снег возвращается в Петрозаводск
15.05.2020, 12:08
В Петрозаводске больше всего очагов коронавируса выявлено на Древлянке
14.05.2020, 21:32
В Петрозаводске горит общежитие (ВИДЕО)

Аналитика

19.05.2020 15:28
Обществоведение
Архиерей под наблюдением 12
Первый епископ Костомукшской епархии отстранен от управления и предстанет перед Высшим общецерковным судом.
"Эпидемия COVID-19 развивается в Карелии так, как ей удобно" 3
18.05.2020 15:59
"Мы до последнего сомневались, что получим такие выплаты" 8
15.05.2020 16:42
Пудож останется без тепла и горячей воды? 5
15.05.2020 13:05
Дорога жизни: купить джип или отрастить крылья? 5
14.05.2020 16:20
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:30
Кофе со сливками
Скульптор красоты
Гость рубрики "Кофе со сливками" – пластический хирург Александр Зайцев.
"Мы прогнозируем, что не вытянем"
19.05.2020 13:20
Почему мы не ходим в магазин с презервативом? 7
14.05.2020 14:46
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске запустили троллейбусы
18.05.2020 11:14
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»