Уплотнительная застройка на Старой Кукковке в Петрозаводске возмутила депутата

Депутат Петросовета Галина Васильева заявила, что строители возводят девятиэтажку на Старой Кукковке, создавая значительные проблемы владельцам соседских домов.

"Людей, проживающих по соседству, беспокоит огромный кран, который работает над крышами их домов, смущает очень близкое расположение строительной площадки к их участкам... Во-первых, удивила теснота и отсутствие в будущем полагаемой парковки для транспорта. По документам, подписанным председателем комитета градостроительства и землепользования Е.И. Перовым, на 45-квартирный дом планируют всего 8 парковочных мест, одно из них для людей с ограниченными возможностями. Во-вторых, удивили допотопное ограждение и жуткий беспорядок на строительной площадке", - сообщила Галина Васильева.

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