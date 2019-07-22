Управление капстроительства отвергло претензии Минфина в нарушении закона при заключении контрактов в Карелии

Управление капитального строительства Карелии не согласилось с претензиями министерства финансов в нарушениях закона при заключении госконтрактов на поставку спортивного оборудования для строящейся тренировочной базы под Петрозаводском.

Минфин направил в УФАС заявление, в котором указано, что УКС заключило с ООО "Спортэкип" 15 государственных контрактов на поставку спортивного оборудования в рамках реконструкции учебно-тренировочной базы Школы высшего спортивного мастерства в местечке Ялгуба. Контракты заключались без проведения аукционов, как того требует антимонопольное законодательство. Это привело к тому, что другие потенциальные поставщики оборудования не смогли претендовать на эти контракты.

УКС не признало вменяемое правонарушение, сославшись на то, что у него "отсутствовала возможность и целесообразность проведения конкурентных торгов для определения поставщика в связи с временными затратами и необходимостью освоения выделенных денежных средств до конца финансового года".

Подробности - в материале интернет-издания "Вести Карелии".