Управляющая организация «ОнегоСтройСервис» завершает отопительный сезон в 6 жилых комплексах Петрозаводска

В субботу, 5 июня, будет произведено отключение отопления в жилых комплексах «Каскад», «Курс», «Свиристель», «Изумрудный» и «Панорама».

В жилом комплексе «Иволга» отопление будет отключено 1 июня в соответствии с протоколом общего собрания собственников.

Соответствующее поручение об отключении отопления было дано подрядной организации ООО «ОнегоГаз», которая обслуживает все крышные газовые котельные. В общей сложности это 25 котельных. 7 июня начнется подготовка внутридомовых сетей и оборудования в данных домах к новому отопительному сезону.

Таким образом, жители данных жилых комплексов на 2 недели дольше могли пользоваться отоплением и поддерживать комфортную температуру воздуха в помещениях.





Как правило, в каждой квартире или офисе в данных жилых комплексах установлен прибор учёта тепла. Собственник помещения платит за отопление столько, сколько потребил. Что касается стоимости, то 1 Гкал тепловой энергии, получаемой при сжигании газа составляет 800-900 рублей. Проще говоря, обычная двухкомнатная квартира в месяц экономит около 600 рублей, а за отопительный сезон экономия составит уже более 5000 рублей. К этому можно добавить и низкие тарифы за горячее водоснабжение.

Что касается отключения горячей воды, то в соответствии с уведомлением ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» приостановка подачи газа планируется с 24.06.2021 по 8.07.2021 года в связи с проведением плановых ремонтных работ на газопроводе-отводе «Волхов-Петрозаводск». Соответственно горячее водоснабжение в домах в этот период тоже будет отключено. Впрочем, несмотря на аналогичные уведомления в прошлые годы, подача газа не приостанавливалась ни на один день ввиду запаса в хранилищах.

Управляющая организация «ОнегоСтройСервис»

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